Акифьев Потап Фомич 1805 — найти родственников по фамилии на Familio

Акифьев Потап Фомич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1805, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1836, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Акифьев Фома Андреевич1774 г.р.
Мать
Акифьева ?Неизвестно г.р.
Супруги
Акифьева Матрена Спиридоновна1808 г.р.
Дети
Акифьев Андрей Потапович1836 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Акифьев Фома Андреевич

Мать: Акифьева ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акифьева Матрена Спиридоновна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Акифьев Андрей Потапович

Мать ребёнка: Акифьева Матрена Спиридоновна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1836
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.