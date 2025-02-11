Акифьев Потап Фомич
мужской, родился 1805, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1836, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецАкифьев Фома Андреевич1774 г.р.
МатьАкифьева ?Неизвестно г.р.
Супруги
Акифьева Матрена Спиридоновна1808 г.р.
Дети
Акифьев Андрей Потапович1836 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Акифьев Фома Андреевич
Мать: Акифьева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Акифьева Матрена Спиридоновна
Смерть
1836