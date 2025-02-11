Акифьева Матрена Спиридоновна 1808 — найти родственников по фамилии на Familio

Акифьева Матрена Спиридоновна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1808, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Супруги
Акифьев Потап Фомич1805 г.р.
Дети
Акифьев Андрей Потапович1836 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акифьев Потап Фомич

Рождение ребёнка
1836

Сын: Акифьев Андрей Потапович

Отец ребёнка: Акифьев Потап Фомич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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