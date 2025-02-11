Акифьева Матрена Спиридоновна
женский, родилась 1808, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Супруги
Акифьев Потап Фомич1805 г.р.
Дети
Акифьев Андрей Потапович1836 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акифьев Потап Фомич
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Акифьев Потап Фомич
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно