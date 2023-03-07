Акифьев Лазарь Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акифьев Лазарь Фомич

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Акифьев Фома Андреевич

Мать: Акифьева ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Акифьев Дмитрий Лазаревич

Мать ребёнка: Акифьева Меланья Федоровна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Ксения Лазаревна

Мать ребёнка: Акифьева Меланья Федоровна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Арина Лазаревна

Мать ребёнка: Акифьева Меланья Федоровна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акифьева Меланья Федоровна

Смерть
Неизвестно
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