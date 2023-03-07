Акифьев Лазарь Фомич
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Акифьев Фома Андреевич
Мать: Акифьева ?
Рождение ребёнка
1838
Сын: Акифьев Дмитрий Лазаревич
Мать ребёнка: Акифьева Меланья Федоровна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Ксения Лазаревна
Мать ребёнка: Акифьева Меланья Федоровна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Арина Лазаревна
Мать ребёнка: Акифьева Меланья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно