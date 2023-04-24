Саввин Федор Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти26.01.1892
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Саввин Матвей Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1863
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Саввина Прасковья Семеновна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Беляева Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Саввина Прасковья Семеновна
Рождение ребёнка
10.03.1877
Мать ребёнка: Саввина Прасковья Семеновна
Рождение ребёнка
04.07.1879
Мать ребёнка: Саввина Прасковья Семеновна
Рождение ребёнка
26.05.1882
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Саввина Прасковья Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.01.1892
Причина смерти: легкие