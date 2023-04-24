Саввин Федор Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаввин Федор Матвеевич

Саввин Федор Матвеевич

avatar

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1840

Дата смерти

26.01.1892

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Саввин Матвей Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1863

Жена: Саввина Прасковья Семеновна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Саввин Яков Федорович

Мать ребёнка: Саввина Прасковья Семеновна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Беляева Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Саввина Прасковья Семеновна

Рождение ребёнка
10.03.1877

Сын: Саввин Никифор Федорович

Мать ребёнка: Саввина Прасковья Семеновна

Рождение ребёнка
04.07.1879

Сын: Саввин Сергей Федорович

Мать ребёнка: Саввина Прасковья Семеновна

Рождение ребёнка
26.05.1882

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Саввина Прасковья Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.01.1892
Причина смерти: легкие
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close