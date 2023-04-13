Саввина (Евтюкова) Прасковья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саввина (Евтюкова) Прасковья Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1863

Муж: Саввин Федор Матвеевич

Рождение ребёнка
1870

Сын: Саввин Яков Федорович

Отец ребёнка: Саввин Федор Матвеевич

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Беляева Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Саввин Федор Матвеевич

Рождение ребёнка
10.03.1877

Сын: Саввин Никифор Федорович

Отец ребёнка: Саввин Федор Матвеевич

Рождение ребёнка
04.07.1879

Сын: Саввин Сергей Федорович

Отец ребёнка: Саввин Федор Матвеевич

Рождение ребёнка
26.05.1882

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Саввин Федор Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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