Саввина (Евтюкова) Прасковья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1863
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Саввин Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Беляева Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Саввин Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
10.03.1877
Отец ребёнка: Саввин Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
04.07.1879
Отец ребёнка: Саввин Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
26.05.1882
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Саввин Федор Матвеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно