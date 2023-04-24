Беляева (Саввина) Анастасия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
06.02.1894
Рождение ребёнка
03.11.1894
Отец ребёнка: Беляев Сергей Анисимович
Рождение ребёнка
16.06.1896
Отец ребёнка: Беляев Сергей Анисимович
Рождение ребёнка
12.10.1897
Дочь: Заярина Прасковья Сергеевна
Отец ребёнка: Беляев Сергей Анисимович
Рождение ребёнка
10.11.1899
Отец ребёнка: Беляев Сергей Анисимович
Рождение ребёнка
26.03.1903
Отец ребёнка: Беляев Сергей Анисимович
Рождение ребёнка
19.07.1905
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Беляев Сергей Анисимович
Рождение ребёнка
27.01.1908
Дочь: Варвара Сергеевна
Отец ребёнка: Беляев Сергей Анисимович
Рождение ребёнка
05.06.1910
Отец ребёнка: Беляев Сергей Анисимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно