Беляева (Саввина) Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Саввина) Анастасия Федоровна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Саввин Федор Матвеевич

Мать: Саввина Прасковья Семеновна

Бракосочетание
06.02.1894

Муж: Беляев Сергей Анисимович

Рождение ребёнка
03.11.1894

Сын: Беляев Георгий Сергеевич

Отец ребёнка: Беляев Сергей Анисимович

Рождение ребёнка
16.06.1896

Сын: Беляев Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Беляев Сергей Анисимович

Рождение ребёнка
12.10.1897

Дочь: Заярина Прасковья Сергеевна

Отец ребёнка: Беляев Сергей Анисимович

Рождение ребёнка
10.11.1899

Сын: Беляев Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Беляев Сергей Анисимович

Рождение ребёнка
26.03.1903

Сын: Беляев Гавриил Сергеевич

Отец ребёнка: Беляев Сергей Анисимович

Рождение ребёнка
19.07.1905

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Беляев Сергей Анисимович

Рождение ребёнка
27.01.1908

Дочь: Варвара Сергеевна

Отец ребёнка: Беляев Сергей Анисимович

Рождение ребёнка
05.06.1910

Сын: Беляев Федор Сергеевич

Отец ребёнка: Беляев Сергей Анисимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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