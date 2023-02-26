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Филипп Никитин

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Место рождения

д.Кашкуринские Старины

Дата рождения

1765

Дата смерти

29.05.1800

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: ?

Мать: ?

д.Кашкуринские Старины
Рождение ребёнка
До 1778

Сын: Герман Филиппов

Мать ребёнка: Домникия Никитина

д.Кашкуринские Старины
Рождение ребёнка
До 1782

Сын: Ермолай Филиппов

Мать ребёнка: Домникия Никитина

д.Кашкуринские Старины
Рождение ребёнка
12.03.1795

Дочь: Евдокия Филиппова

Мать ребёнка: Домникия Никитина

д.Кашкуринские Старины
Рождение ребёнка
01.10.1797

Сын: Роман Филиппов

Мать ребёнка: Домникия Никитина

д.Кашкуринские Старины
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домникия Никитина

Смерть
29.05.1800
д.Кашкуринские Старины
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