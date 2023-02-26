Филипп Никитин
Место рожденияд.Кашкуринские Старины
Дата рождения1765
Дата смерти29.05.1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1778
Сын: Герман Филиппов
Мать ребёнка: Домникия Никитина
д.Кашкуринские Старины
Рождение ребёнка
До 1782
Сын: Ермолай Филиппов
Мать ребёнка: Домникия Никитина
д.Кашкуринские Старины
Рождение ребёнка
12.03.1795
Дочь: Евдокия Филиппова
Мать ребёнка: Домникия Никитина
д.Кашкуринские Старины
Рождение ребёнка
01.10.1797
Сын: Роман Филиппов
Мать ребёнка: Домникия Никитина
д.Кашкуринские Старины
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домникия Никитина
Смерть
29.05.1800
д.Кашкуринские Старины