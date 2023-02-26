Герман Филиппов
Место рожденияд.Кашкуринские Старины
Дата рожденияДо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1778
Отец: Филипп Никитин
Мать: Домникия Никитина
д.Кашкуринские Старины
Бракосочетание
21.10.1795
Жена: Параскева Игнатова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно