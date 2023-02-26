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Герман Филиппов

Место рождения

д.Кашкуринские Старины

Дата рождения

До 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1765 г.р.

Мать

До 1778 г.р.

Жена

До 1778 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1778

Отец: Филипп Никитин

Мать: Домникия Никитина

д.Кашкуринские Старины
Бракосочетание
21.10.1795

Жена: Параскева Игнатова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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