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Мария Никитина

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Место рождения

д.Кашкуринские Старины

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: ?

Мать: ?

д.Кашкуринские Старины
Бракосочетание
25.10.1793

Муж: Наум Демидов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.10.1794

Сын: Роман Наумов

Отец ребёнка: Наум Демидов

д.Хотеево
Рождение ребёнка
24.10.1797

Дочь: Параскева Наумова

Отец ребёнка: Наум Демидов

д.Хотеево
Рождение ребёнка
08.09.1801

Сын: Аким Наумов

Отец ребёнка: Наум Демидов

д.Хотеево
Рождение ребёнка
02.08.1808

Сын: Стефан Наумов

Отец ребёнка: Наум Демидов

д.Хотеево
Смерть
Неизвестно
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