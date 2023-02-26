Мария Никитина
Место рожденияд.Кашкуринские Старины
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
25.10.1793
Муж: Наум Демидов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.10.1794
Сын: Роман Наумов
Отец ребёнка: Наум Демидов
д.Хотеево
Рождение ребёнка
24.10.1797
Дочь: Параскева Наумова
Отец ребёнка: Наум Демидов
д.Хотеево
Рождение ребёнка
08.09.1801
Сын: Аким Наумов
Отец ребёнка: Наум Демидов
д.Хотеево
Рождение ребёнка
02.08.1808
Сын: Стефан Наумов
Отец ребёнка: Наум Демидов
д.Хотеево
Смерть
Неизвестно