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Можаев Филипп Платонович

Место рождения

Абашкино, Ульянинская волость, Бронницкий уезд

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Можаев Платон Антониевич

Мать: не указана

Абашкино, Ульянинская волость, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
04.05.1915

Дочь: Можаева Александра Филипповна

Мать ребёнка: Можаева Любовь Петровна

Рождение ребёнка
14.07.1917

Сын: Можаев Сергей Филиппович

Мать ребёнка: Можаева Любовь Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Можаева Любовь Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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