Можаев Филипп Платонович
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Можаев Платон Антониевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1915
Дочь: Можаева Александра Филипповна
Мать ребёнка: Можаева Любовь Петровна
Рождение ребёнка
14.07.1917
Мать ребёнка: Можаева Любовь Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Можаева Любовь Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно