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Можаев Платон Антониевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Можаев Антоний Евтихиевич

Мать: Можаева Татьяна Антоновна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Можаев Ивлий Платонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Можаев Федор Платонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Можаев Филипп Платонович

Мать ребёнка: не указана

Абашкино, Ульянинская волость, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Можаева Федосья Платоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Можаева Евдокия Платоновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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