Можаев Платон Антониевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: не указана
Абашкино, Ульянинская волость, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Можаева Федосья Платоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Можаева Евдокия Платоновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно