Горбунов Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунов Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1932

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1932

Отец: Горбунов Александр

Мать: Горбунова Анна Гаврильевна

Рождение ребёнка
05.07.1959

Сын: Горбунов Сергей Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.01.1970

Сын: Горбунов Олег Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
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