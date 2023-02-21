Горбунов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1932
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1932
Отец: Горбунов Александр
Рождение ребёнка
05.07.1959
Сын: Горбунов Сергей Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.01.1970
Сын: Горбунов Олег Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область