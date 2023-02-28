Горбунов Олег Александрович
Место рождения
Дата рождения22.01.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1970
Отец: Горбунов Александр Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.05.2014
Сын: Горбунов Александр Олегович
Мать ребёнка: Горбунова Мария Андреевна
Бракосочетание
27.05.2015
Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
25.04.2018
Дочь: Горбунова Татьяна Олеговна
Мать ребёнка: Горбунова Мария Андреевна