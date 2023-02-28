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Горбунов Олег Александрович

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Место рождения

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Дата рождения

22.01.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1970

Отец: Горбунов Александр Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.05.2014

Сын: Горбунов Александр Олегович

Мать ребёнка: Горбунова Мария Андреевна

Бракосочетание
27.05.2015

Жена: Горбунова Мария Андреевна

Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
25.04.2018

Дочь: Горбунова Татьяна Олеговна

Мать ребёнка: Горбунова Мария Андреевна

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