Родионов Трофим Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Родионов Федор Егоров
Мать: Лукерья
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Агафья (ст) Трофимова
Мать ребёнка: Родионова Фекла Иванова
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Агафья (мл) Трофимова
Мать ребёнка: Родионова Фекла Иванова
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Родионова Фекла Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Родионова Фекла Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850