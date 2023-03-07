Родионов Трофим Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодионов Трофим Егоров

Родионов Трофим Егоров

avatar

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Родионов Федор Егоров

Мать: Лукерья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Агафья (ст) Трофимова

Мать ребёнка: Родионова Фекла Иванова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Агафья (мл) Трофимова

Мать ребёнка: Родионова Фекла Иванова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Родионов Егор Трофимов

Мать ребёнка: Родионова Фекла Иванова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова Фекла Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close