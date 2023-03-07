Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1774 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Анисья Федорова

Отец ребёнка: Родионов Федор Егоров

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Родионов Трофим Егоров

Отец ребёнка: Родионов Федор Егоров

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Василиса Федорова

Отец ребёнка: Родионов Федор Егоров

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Федор Егоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1816
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