Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Анисья Федорова
Отец ребёнка: Родионов Федор Егоров
Рождение ребёнка
Около 1799
Отец ребёнка: Родионов Федор Егоров
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Василиса Федорова
Отец ребёнка: Родионов Федор Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816