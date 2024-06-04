Родионова Фекла Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: (Родионова) Агафья (Ст) Трофимова
Отец ребёнка: Родионов Трофим Федоров
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: (Родионова) Агафья (Мл) Трофимова
Отец ребёнка: Родионов Трофим Федоров
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Родионов (Шарапин) Егор Трофимов
Отец ребёнка: Родионов Трофим Федоров
Смерть
После 1850