Эсаулова-Шалаева Александра Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эсаулова-Шалаева Александра Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

После 1907

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 05.11.1907

Муж: Шалаев Федор Яковлев

Вознесенская 2-я, Вятский уезд, Вятская губерния
1 брак из брака с Иваном Савельевым.
Бракосочетание
05.11.1907 ст.

Муж: Эсаулов Иван Савельевич

Эсауловы, город Киров, Кировская область
2 брак Основание: МК 1907 Бахта 226/226/679, 70об-71 №46 Иван Савельевич Эсаулов, 2 брак, 45 лет д.Вознесенской в Знаменской церкви, с.Пасегово, крест вдова Александра Яковлева Шалаева умершего крест... Показать все
Смерть
После 1907
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