Эсаулова-Шалаева Александра Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиПосле 1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 05.11.1907
Муж: Шалаев Федор Яковлев
Вознесенская 2-я, Вятский уезд, Вятская губерния
1 брак из брака с Иваном Савельевым.
Бракосочетание
05.11.1907 ст.
Эсауловы, город Киров, Кировская область
2 брак Основание: МК 1907 Бахта 226/226/679, 70об-71 №46 Иван Савельевич Эсаулов, 2 брак, 45 лет д.Вознесенской в Знаменской церкви, с.Пасегово, крест вдова Александра Яковлева Шалаева умершего крест... Показать все
Смерть
После 1907