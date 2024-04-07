Эсаулов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эсаулов Александр Иванович

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Место рождения

Эсауловы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

24.09.1909

Дата смерти

10.11.1941

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1871 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1909

Отец: Эсаулов Иван Савельевич

Мать: Эсаулова (Шалаева) Александра Яковлева

Эсауловы, город Киров, Кировская область
он с 1911г есть упоминание в призывных списках брата Петра за 1913 единокровный с Петром в похоз книгах 1909 24.09.1909 из https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=300008297
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эсаулова Анна Егоровна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эсаулова Анна Егоровна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Военная служба
26.07.1941
возможно, 1 СП 106 СД
Попал в плен (военное)
03.10.1941
попал в плен. Ельня
Место жительства
До 1946
Эсауловы, город Киров, Кировская область
№257 (постройка дома 1917) 1) Эсаулов Александр Иванович 1909, 3 кл, погиб на фронте РККА 2) Эсаулова Анна Егоровна 1913 2 кл 3) Александра Яковлевна мать 1872, негр 4) Николай Александрович сын 1941 ... Показать все
Смерть
10.11.1941
погиб на фронте https://pamyat-naroda.ruhttps://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_pechatnoi_knigi_pamyati403507795/ https://rodnaya-vyatka.ru/person/108257 Stalag XI D (321) Oerbke (Эрбке, Г... Показать все

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