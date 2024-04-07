Эсаулов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения24.09.1909
Дата смерти10.11.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1909
он с 1911г есть упоминание в призывных списках брата Петра за 1913 единокровный с Петром в похоз книгах 1909 24.09.1909 из https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=300008297
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эсаулова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Эсаулова Анна Егоровна
Военная служба
26.07.1941
возможно, 1 СП 106 СД
Попал в плен (военное)
03.10.1941
попал в плен. Ельня
Место жительства
До 1946
№257 (постройка дома 1917) 1) Эсаулов Александр Иванович 1909, 3 кл, погиб на фронте РККА 2) Эсаулова Анна Егоровна 1913 2 кл 3) Александра Яковлевна мать 1872, негр 4) Николай Александрович сын 1941 ... Показать все
Смерть
10.11.1941
погиб на фронте https://pamyat-naroda.ruhttps://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_pechatnoi_knigi_pamyati403507795/ https://rodnaya-vyatka.ru/person/108257 Stalag XI D (321) Oerbke (Эрбке, Г... Показать все