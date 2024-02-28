Ульянов Панфил Петрович
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Ульянова Любовь
Рождение ребёнка
1823
Сын: Ульянов Дмитрий Панфилович
Мать ребёнка: Ульянова Любовь
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Серафима Панфиловна
Мать ребёнка: Ульянова Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Маргарита Панфиловна
Мать ребёнка: Ульянова Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Ульянова Авдотья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульянова Любовь
Смерть
Неизвестно