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Ульянов Панфил Петрович

Место рождения

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Ульянов Петр Михайлович

Мать: Ульянова Прасковья Афанасьевна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1817

Сын: Ульянов Илья Панфилович

Мать ребёнка: Ульянова Любовь

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1823

Сын: Ульянов Дмитрий Панфилович

Мать ребёнка: Ульянова Любовь

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Серафима Панфиловна

Мать ребёнка: Ульянова Авдотья Ивановна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Маргарита Панфиловна

Мать ребёнка: Ульянова Авдотья Ивановна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1843

Сын: Ульянов Иван Панфилович

Мать ребёнка: Ульянова Авдотья Ивановна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянова Авдотья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянова Любовь

Смерть
Неизвестно
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