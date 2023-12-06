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Ульянова Авдотья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Серафима Панфиловна

Отец ребёнка: Ульянов Панфил Петрович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Маргарита Панфиловна

Отец ребёнка: Ульянов Панфил Петрович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1843

Сын: Ульянов Иван Панфилович

Отец ребёнка: Ульянов Панфил Петрович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульянов Панфил Петрович

Смерть
Неизвестно
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