Ульянова Авдотья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Серафима Панфиловна
Отец ребёнка: Ульянов Панфил Петрович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Маргарита Панфиловна
Отец ребёнка: Ульянов Панфил Петрович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Ульянов Панфил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно