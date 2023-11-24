Ли Ман Сек (Моисей) Кунсамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ли Ман Сек (Моисей) Кунсамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Ли Кун Сам

Мать: Сон Сян Гым

Рождение ребёнка
До 1950

Сын: Ли Иннокентий Моисеевич

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
До 1951

Сын: Ли Герман Моисеевич

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
1951

Сын: Ли Кедр Моисеевич

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
После 1952

Дочь: Надежда Моисеевна

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса Моисеевна

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Моисеевна

Мать ребёнка: Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Смерть
Неизвестно
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