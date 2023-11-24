Ли Ман Сек (Моисей) Кунсамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Ли Кун Сам
Мать: Сон Сян Гым
Рождение ребёнка
До 1950
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
До 1951
Сын: Ли Герман Моисеевич
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
1951
Сын: Ли Кедр Моисеевич
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
После 1952
Дочь: Надежда Моисеевна
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса Моисеевна
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Моисеевна
Мать ребёнка: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Смерть
Неизвестно