Сон Сян Гым — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сон Сян Гым

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Ли Ман Сек (Моисей) Кунсамович

Отец ребёнка: Ли Кун Сам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ли Ман Бок (Алексей)

Отец ребёнка: Ли Кун Сам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ли Ман Чер (Владимир)

Отец ребёнка: Ли Кун Сам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ли Ман Гым

Отец ребёнка: Ли Кун Сам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ли Ман Сун (Петр)

Отец ребёнка: Ли Кун Сам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ли Ман Дор (Николай)

Отец ребёнка: Ли Кун Сам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ли Ной Га (Лора)

Отец ребёнка: Ли Кун Сам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ли Ок Тай (Нюра)

Отец ребёнка: Ли Кун Сам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ли Су Не (Суня)

Отец ребёнка: Ли Кун Сам

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ли Кун Сам

Смерть
Неизвестно
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