Сон Сян Гым
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Ли Ман Сек (Моисей) Кунсамович
Отец ребёнка: Ли Кун Сам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ли Ман Бок (Алексей)
Отец ребёнка: Ли Кун Сам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ли Кун Сам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ли Ман Гым
Отец ребёнка: Ли Кун Сам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ли Ман Сун (Петр)
Отец ребёнка: Ли Кун Сам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ли Ман Дор (Николай)
Отец ребёнка: Ли Кун Сам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ли Ной Га (Лора)
Отец ребёнка: Ли Кун Сам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ли Ок Тай (Нюра)
Отец ребёнка: Ли Кун Сам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ли Су Не (Суня)
Отец ребёнка: Ли Кун Сам
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ли Кун Сам
Смерть
Неизвестно