Красильникова Агриппина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильникова Агриппина Яковлевна

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Место рождения

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

Дата рождения

20.06.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1869

Отец: Красильников Яков Васильевич

Мать: Красильникова Евдокия Ивановна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Родители: "Козьмодемьянский казенный крестьянин Яков Васильев Красильников и законная жена его Евдокия Иванова, оба православного вероисповедания.
Крещение
22.06.1869
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Восприемники: Козьмодемьянский казенный крестьянин Иван Львов Бранин и солдатская жена - вдова Екатерина Филиппова Зарубина.
Смерть
Неизвестно
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