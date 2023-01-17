Красильникова Агриппина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения20.06.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
20.06.1869
Родители: "Козьмодемьянский казенный крестьянин Яков Васильев Красильников и законная жена его Евдокия Иванова, оба православного вероисповедания.
Крещение
22.06.1869
Восприемники: Козьмодемьянский казенный крестьянин Иван Львов Бранин и солдатская жена - вдова Екатерина Филиппова Зарубина.
Смерть
Неизвестно