Красильникова (Киселёва) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1864
Смоленский собор.
Рождение ребёнка
23.07.1866
Сын: Красильников Стефан Яковлевич
Отец ребёнка: Красильников Яков Васильевич
Рождение ребёнка
26.12.1867
Сын: Красильников Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Красильников Яков Васильевич
Рождение ребёнка
20.06.1869
Дочь: Красильникова Агриппина Яковлевна
Отец ребёнка: Красильников Яков Васильевич
Родители: "Козьмодемьянский казенный крестьянин Яков Васильев Красильников и законная жена его Евдокия Иванова, оба православного вероисповедания.
Рождение ребёнка
16.12.1871
Дочь: Евгения Яковлевна
Отец ребёнка: Красильников Яков Васильевич
Рождение ребёнка
18.05.1874
Сын: Красильников Константин Яковлевич
Отец ребёнка: Красильников Яков Васильевич
Родители: "Козьмодемьянский мещанин Яков Васильев Красильников и законная жена его Евдокия Иванова, оба православного вероисповедания".
Смерть
Неизвестно