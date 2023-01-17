Красильникова (Киселёва) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильникова (Киселёва) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
25.01.1864

Муж: Красильников Яков Васильевич

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Смоленский собор.
Рождение ребёнка
23.07.1866

Сын: Красильников Стефан Яковлевич

Отец ребёнка: Красильников Яков Васильевич

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
26.12.1867

Сын: Красильников Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Красильников Яков Васильевич

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
20.06.1869

Дочь: Красильникова Агриппина Яковлевна

Отец ребёнка: Красильников Яков Васильевич

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Родители: "Козьмодемьянский казенный крестьянин Яков Васильев Красильников и законная жена его Евдокия Иванова, оба православного вероисповедания.
Рождение ребёнка
16.12.1871

Дочь: Евгения Яковлевна

Отец ребёнка: Красильников Яков Васильевич

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
18.05.1874

Сын: Красильников Константин Яковлевич

Отец ребёнка: Красильников Яков Васильевич

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Родители: "Козьмодемьянский мещанин Яков Васильев Красильников и законная жена его Евдокия Иванова, оба православного вероисповедания".
Смерть
Неизвестно
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