Игнатьева (Звездина) Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьева (Звездина) Зоя Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1924

Дата смерти

13.04.2002

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1924

Отец: Звездин Иван

Мать: Мария Семеновна

Рождение ребёнка
22.10.1946

Сын: Игнатьев Геннадий Дмитриевич

Отец ребёнка: Игнатьев Дмитрий Васильевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.06.1949

Дочь: Андрусова Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Игнатьев Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
22.05.1956

Сын: Игнатьев Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Игнатьев Дмитрий Васильевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатьев Дмитрий Васильевич

Смерть
13.04.2002
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