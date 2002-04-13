Игнатьева (Звездина) Зоя Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1924
Дата смерти13.04.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1924
Отец: Звездин Иван
Мать: Мария Семеновна
Рождение ребёнка
22.10.1946
Сын: Игнатьев Геннадий Дмитриевич
Отец ребёнка: Игнатьев Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
22.06.1949
Дочь: Андрусова Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Игнатьев Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
22.05.1956
Сын: Игнатьев Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Игнатьев Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.04.2002