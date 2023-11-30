Андрусова (Игнатьева) Нина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1949
Дата смерти19.10.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1949
Рождение ребёнка
12.01.1977
Дочь: Корабельникова Татьяна Георгиеана
Отец ребёнка: Андрусов Георгий
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.07.1985
Сын: Андрусов Сергей Георгиевич
Отец ребёнка: Андрусов Георгий
Рождение ребёнка
1987
Дочь: Андрусова Наталья Георгиевна
Отец ребёнка: Андрусов Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрусов Георгий
Смерть
19.10.1993