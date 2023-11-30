Андрусова (Игнатьева) Нина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрусова (Игнатьева) Нина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1949

Дата смерти

19.10.1993

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1949

Отец: Игнатьев Дмитрий Васильевич

Мать: Игнатьева Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
12.01.1977

Дочь: Корабельникова Татьяна Георгиеана

Отец ребёнка: Андрусов Георгий

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.07.1985

Сын: Андрусов Сергей Георгиевич

Отец ребёнка: Андрусов Георгий

Рождение ребёнка
1987

Дочь: Андрусова Наталья Георгиевна

Отец ребёнка: Андрусов Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрусов Георгий

Смерть
19.10.1993
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