Веснина (Сафонова) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1881
Дата смерти14.10.1973
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1881
Отец: Сафонов Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Веснин Лаврентий Александрович
Отец ребёнка: Веснин Александр Афанасьевич
Рождение ребёнка
09.07.1920
Дочь: Юдина Ольга Александровна
Отец ребёнка: Веснин Александр Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веснин Максим Александрович
Отец ребёнка: Веснин Александр Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.10.1973