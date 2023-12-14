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Веснин Александр Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Весенин Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Веснин Лаврентий Александрович

Мать ребёнка: Веснина Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
09.07.1920

Дочь: Юдина Ольга Александровна

Мать ребёнка: Веснина Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веснин Максим Александрович

Мать ребёнка: Веснина Екатерина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веснина Екатерина Александровна

Смерть
Неизвестно
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