Веснин Александр Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Весенин Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Веснин Лаврентий Александрович
Мать ребёнка: Веснина Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
09.07.1920
Дочь: Юдина Ольга Александровна
Мать ребёнка: Веснина Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веснин Максим Александрович
Мать ребёнка: Веснина Екатерина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно