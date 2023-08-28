Юдина (Веснина) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1920
Дата смерти27.03.1988
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1920
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Галина Викторовна
Отец ребёнка: Юдин Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
04.12.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юдин Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
31.12.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юдин Виктор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.03.1988