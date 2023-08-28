Юдина (Веснина) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина (Веснина) Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1920

Дата смерти

27.03.1988

Пол

Женский

Отец

Мать

1881 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

1940 г.р.
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Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1920

Отец: Веснин Александр Афанасьевич

Мать: Веснина Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Галина Викторовна

Отец ребёнка: Юдин Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
04.12.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юдин Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
31.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юдин Виктор Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдин Виктор Алексеевич

Смерть
27.03.1988
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