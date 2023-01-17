Ihly Jakob
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Ihli Franz Josef
Мать: Marianna
Бракосочетание
1836
Жена: Ihly Walburga
Рождение ребёнка
1838
Сын: Ihly Michael
Мать ребёнка: Ihly Walburga
Рождение ребёнка
1839
Сын: Ihly Friedrich
Мать ребёнка: Ihly Walburga
Рождение ребёнка
1842
Сын: Ihly Franz
Мать ребёнка: Ihly Walburga
Смерть
Неизвестно