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Ihly Jakob

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Место рождения

Степовое, Миколаївська область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1784 г.р.

Мать

1791 г.р.

Жена

1814 г.р.

Дети

1838 г.р.
1839 г.р.
1842 г.р.

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Ihli Franz Josef

Мать: Marianna

Степовое, Миколаївська область
Бракосочетание
1836

Жена: Ihly Walburga

Рождение ребёнка
1838

Сын: Ihly Michael

Мать ребёнка: Ihly Walburga

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Ihly Friedrich

Мать ребёнка: Ihly Walburga

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Ihly Franz

Мать ребёнка: Ihly Walburga

Степовое, Миколаївська область
Смерть
Неизвестно
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