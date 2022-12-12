Ihly (Renner) Walburga — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиIhly (Renner) Walburga

Ihly (Renner) Walburga

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

1838 г.р.
1839 г.р.
1842 г.р.

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1836

Муж: Ihly Jakob

Рождение ребёнка
1838

Сын: Ihly Michael

Отец ребёнка: Ihly Jakob

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Ihly Friedrich

Отец ребёнка: Ihly Jakob

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Ihly Franz

Отец ребёнка: Ihly Jakob

Степовое, Миколаївська область
Смерть
1897
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close