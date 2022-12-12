Ihly (Renner) Walburga
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1836
Муж: Ihly Jakob
Рождение ребёнка
1838
Сын: Ihly Michael
Отец ребёнка: Ihly Jakob
Рождение ребёнка
1839
Сын: Ihly Friedrich
Отец ребёнка: Ihly Jakob
Рождение ребёнка
1842
Сын: Ihly Franz
Отец ребёнка: Ihly Jakob
Смерть
1897