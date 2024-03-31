Губарь (Пугач) Феодосия Корнилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Бракосочетание
29.01.1811 ст.
Муж: Губарь Диомид Петров
Бакаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.05.1812
Дочь: Мусей Ирина Диомидова
Отец ребёнка: Губарь Диомид Петров
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Губарь Стефанида Диомидова
Отец ребёнка: Губарь Диомид Петров
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Губарь Васса Диомидова
Отец ребёнка: Губарь Диомид Петров
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Губарь Диомид Петров
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Губарь Диомид Петров
Рождение ребёнка
14.04.1825
Дочь: Козел Ирина Димидова
Отец ребёнка: Губарь Диомид Петров
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Дьяченко Мария Диомидова
Отец ребёнка: Губарь Диомид Петров
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Литовченко Акилина Диомидова
Отец ребёнка: Губарь Диомид Петров
Смерть
Неизвестно