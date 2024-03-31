Губарь (Пугач) Феодосия Корнилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губарь (Пугач) Феодосия Корнилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.01.1811 ст.

Муж: Губарь Диомид Петров

Бакаевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.05.1812

Дочь: Мусей Ирина Диомидова

Отец ребёнка: Губарь Диомид Петров

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Губарь Стефанида Диомидова

Отец ребёнка: Губарь Диомид Петров

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Губарь Васса Диомидова

Отец ребёнка: Губарь Диомид Петров

Рождение ребёнка
1820

Сын: Губарь Самуил Демидов

Отец ребёнка: Губарь Диомид Петров

Рождение ребёнка
1821

Сын: Губарь Григорий Диомидов

Отец ребёнка: Губарь Диомид Петров

Рождение ребёнка
14.04.1825

Дочь: Козел Ирина Димидова

Отец ребёнка: Губарь Диомид Петров

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Дьяченко Мария Диомидова

Отец ребёнка: Губарь Диомид Петров

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Литовченко Акилина Диомидова

Отец ребёнка: Губарь Диомид Петров

Смерть
Неизвестно
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