Илемков Антон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлемков Антон Иванович

Илемков Антон Иванович

Место рождения

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

27.12.1863 ст.

Дата смерти

09.03.1918 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1863 ст.

Отец: Илемков Иван Иванович 1

Мать: Илемкова Евдокия Алексеевна

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
24.01.1882 ст.

Жена: Илемкова Пелагея Дмитриевна

Биляр
Рождение ребёнка
Между 1883 и 1884 ст.

Дочь: Илемкова Татьяна Антоновна

Мать ребёнка: Илемкова Пелагея Дмитриевна

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.10.1885 ст.

Сын: Илемков Иван Антонович

Мать ребёнка: Илемкова Пелагея Дмитриевна

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1888 ст.

Дочь: Илемкова Анастасия Антоновна

Мать ребёнка: Илемкова Пелагея Дмитриевна

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.03.1891 ст.

Дочь: Илемкова Матрона Антоновна

Мать ребёнка: Илемкова Пелагея Дмитриевна

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.08.1892 ст.

Сын: Илемков Александр Антонович

Мать ребёнка: Илемкова Пелагея Дмитриевна

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.06.1894 ст.

Сын: Илемков Петр Антонович

Мать ребёнка: Илемкова Пелагея Дмитриевна

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.10.1895 ст.

Дочь: Илемкова Екатерина Антоновна

Мать ребёнка: Илемкова Пелагея Дмитриевна

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.02.1897 ст.

Сын: Илемков Кирилл Антонович

Мать ребёнка: Илемкова Пелагея Дмитриевна

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1898 ст.

Дочь: Пискунова Домника Антоновна

Мать ребёнка: Илемкова Пелагея Дмитриевна

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.09.1901 ст.

Сын: Илемков Петр Антонович

Мать ребёнка: Илемкова Пелагея Дмитриевна

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.03.1905 ст.

Сын: Илемков Александр Антонович

Мать ребёнка: Илемкова Пелагея Дмитриевна

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
09.03.1918 ст.
Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Причина смерти: от старости
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close