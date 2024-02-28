Илемков Антон Иванович
Место рождения
Дата рождения27.12.1863 ст.
Дата смерти09.03.1918 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1863 ст.
Бракосочетание
24.01.1882 ст.
Биляр
Рождение ребёнка
Между 1883 и 1884 ст.
Дочь: Илемкова Татьяна Антоновна
Мать ребёнка: Илемкова Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.10.1885 ст.
Мать ребёнка: Илемкова Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.10.1888 ст.
Дочь: Илемкова Анастасия Антоновна
Мать ребёнка: Илемкова Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.03.1891 ст.
Дочь: Илемкова Матрона Антоновна
Мать ребёнка: Илемкова Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.08.1892 ст.
Сын: Илемков Александр Антонович
Мать ребёнка: Илемкова Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.06.1894 ст.
Мать ребёнка: Илемкова Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
17.10.1895 ст.
Дочь: Илемкова Екатерина Антоновна
Мать ребёнка: Илемкова Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.02.1897 ст.
Мать ребёнка: Илемкова Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
08.10.1898 ст.
Дочь: Пискунова Домника Антоновна
Мать ребёнка: Илемкова Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
19.09.1901 ст.
Мать ребёнка: Илемкова Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.03.1905 ст.
Сын: Илемков Александр Антонович
Мать ребёнка: Илемкова Пелагея Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.03.1918 ст.
Причина смерти: от старости