Илемкова (Калмыкова) Пелагея Дмитриевна
Место рожденияКалтымак
Дата рождения19.04.1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1861 ст.
Калтымак
Бракосочетание
24.01.1882 ст.
Биляр
Рождение ребёнка
Между 1883 и 1884 ст.
Дочь: Илемкова Татьяна Антоновна
Отец ребёнка: Илемков Антон Иванович
Рождение ребёнка
15.10.1885 ст.
Отец ребёнка: Илемков Антон Иванович
Рождение ребёнка
14.10.1888 ст.
Дочь: Илемкова Анастасия Антоновна
Отец ребёнка: Илемков Антон Иванович
Рождение ребёнка
03.03.1891 ст.
Дочь: Илемкова Матрона Антоновна
Отец ребёнка: Илемков Антон Иванович
Рождение ребёнка
24.08.1892 ст.
Сын: Илемков Александр Антонович
Отец ребёнка: Илемков Антон Иванович
Рождение ребёнка
12.06.1894 ст.
Отец ребёнка: Илемков Антон Иванович
Рождение ребёнка
17.10.1895 ст.
Дочь: Илемкова Екатерина Антоновна
Отец ребёнка: Илемков Антон Иванович
Рождение ребёнка
12.02.1897 ст.
Отец ребёнка: Илемков Антон Иванович
Рождение ребёнка
08.10.1898 ст.
Дочь: Пискунова Домника Антоновна
Отец ребёнка: Илемков Антон Иванович
Рождение ребёнка
19.09.1901 ст.
Отец ребёнка: Илемков Антон Иванович
Рождение ребёнка
12.03.1905 ст.
Сын: Илемков Александр Антонович
Отец ребёнка: Илемков Антон Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно