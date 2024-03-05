Илемкова (Калмыкова) Пелагея Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илемкова (Калмыкова) Пелагея Дмитриевна

Место рождения

Калтымак

Дата рождения

19.04.1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1861 ст.

Отец: Калмыков Дмитрий Васильевич

Мать: Калмыкова Ефросинья Филипповна

Калтымак
Бракосочетание
24.01.1882 ст.

Муж: Илемков Антон Иванович

Биляр
Рождение ребёнка
Между 1883 и 1884 ст.

Дочь: Илемкова Татьяна Антоновна

Отец ребёнка: Илемков Антон Иванович

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.10.1885 ст.

Сын: Илемков Иван Антонович

Отец ребёнка: Илемков Антон Иванович

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1888 ст.

Дочь: Илемкова Анастасия Антоновна

Отец ребёнка: Илемков Антон Иванович

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.03.1891 ст.

Дочь: Илемкова Матрона Антоновна

Отец ребёнка: Илемков Антон Иванович

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.08.1892 ст.

Сын: Илемков Александр Антонович

Отец ребёнка: Илемков Антон Иванович

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.06.1894 ст.

Сын: Илемков Петр Антонович

Отец ребёнка: Илемков Антон Иванович

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.10.1895 ст.

Дочь: Илемкова Екатерина Антоновна

Отец ребёнка: Илемков Антон Иванович

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.02.1897 ст.

Сын: Илемков Кирилл Антонович

Отец ребёнка: Илемков Антон Иванович

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1898 ст.

Дочь: Пискунова Домника Антоновна

Отец ребёнка: Илемков Антон Иванович

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.09.1901 ст.

Сын: Илемков Петр Антонович

Отец ребёнка: Илемков Антон Иванович

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.03.1905 ст.

Сын: Илемков Александр Антонович

Отец ребёнка: Илемков Антон Иванович

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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