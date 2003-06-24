Илькина (Рогачева) Клавдия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илькина (Рогачева) Клавдия Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1928

Дата смерти

24.06.2003

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1928

Отец: Рогачев Антон Петрович

Мать: Рогачева Евдокия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илькин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
06.01.1950

Сын: Илькин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Илькин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
23.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илькин Александр Николаевич

Смерть
24.06.2003
Самара, Самара, Самарская область
г. Самара, кл. Южное кладбище Сектор: 8кв Ряд: 3 Место: 12
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