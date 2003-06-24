Илькина (Рогачева) Клавдия Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1928
Дата смерти24.06.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1950
Сын: Илькин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Илькин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
23.08.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Илькин Александр Николаевич
Смерть
24.06.2003
Самара, Самара, Самарская область
г. Самара, кл. Южное кладбище Сектор: 8кв Ряд: 3 Место: 12