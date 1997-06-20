Илькин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1927
Дата смерти20.06.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1950
Сын: Илькин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Илькина Клавдия Антоновна
Рождение ребёнка
23.08.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Илькина Клавдия Антоновна
Смерть
20.06.1997