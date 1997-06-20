Илькин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илькин Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1927

Дата смерти

20.06.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илькина Клавдия Антоновна

Рождение ребёнка
06.01.1950

Сын: Илькин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Илькина Клавдия Антоновна

Рождение ребёнка
23.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илькина Клавдия Антоновна

Смерть
20.06.1997

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