Богомягкова Агрипина Симеоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомягкова Агрипина Симеоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1851 г.р.

Дети

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1874 по 1875

Сын: Богомягков Григорий Порфирьевич

Отец ребёнка: Богомягков Порфирий Иоаннович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богомягков Иван Порфирьевич

Отец ребёнка: Богомягков Порфирий Иоаннович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомягков Порфирий Иоаннович

Смерть
Неизвестно
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