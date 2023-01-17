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Богомягков Порфирий Иоаннович

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Место рождения

Богомягково, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

02.11.1903

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Богомягков Иоанн (Иван) Перфилович

Мать: не указана

Богомягково, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
С 1874 по 1875

Сын: Богомягков Григорий Порфирьевич

Мать ребёнка: Богомягкова Агрипина Симеоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богомягков Иван Порфирьевич

Мать ребёнка: Богомягкова Агрипина Симеоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомягкова Агрипина Симеоновна

Смерть
02.11.1903
Богомягково, Осинский муниципальный район, Пермский край
Утопший, есть пристав от 08.11.1903 (возможно было суд. дело)
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