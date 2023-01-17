Богомягков Порфирий Иоаннович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смерти02.11.1903
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: Богомягков Иоанн (Иван) Перфилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1874 по 1875
Сын: Богомягков Григорий Порфирьевич
Мать ребёнка: Богомягкова Агрипина Симеоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богомягков Иван Порфирьевич
Мать ребёнка: Богомягкова Агрипина Симеоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.11.1903
Утопший, есть пристав от 08.11.1903 (возможно было суд. дело)