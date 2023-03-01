Матюк Аграфена Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюк Аграфена Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1922

Дочь: Романчук Надежда Филипповна

Отец ребёнка: Матюк Филипп Иванович

Борки, Томский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
07.07.1923

Дочь: Плакущева Александра Филипповна

Отец ребёнка: Матюк Филипп Иванович

Борки, Томский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
07.09.1925

Дочь: Матюк Наталья Филипповна

Отец ребёнка: Матюк Филипп Иванович

Борки, Томский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Бурлакова Валентина Федосеевна

Отец ребёнка: Бурлаков Федосей

Рождение ребёнка
1927

Сын: Бурлаков Алексей Федосеевич

Отец ребёнка: Бурлаков Федосей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурлаков Федосей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матюк Филипп Иванович

Смерть
Неизвестно
Борки, Томский округ, Томская губерния
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