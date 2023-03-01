Матюк Аграфена Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1922
Дочь: Романчук Надежда Филипповна
Отец ребёнка: Матюк Филипп Иванович
Рождение ребёнка
07.07.1923
Дочь: Плакущева Александра Филипповна
Отец ребёнка: Матюк Филипп Иванович
Рождение ребёнка
07.09.1925
Дочь: Матюк Наталья Филипповна
Отец ребёнка: Матюк Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Бурлакова Валентина Федосеевна
Отец ребёнка: Бурлаков Федосей
Рождение ребёнка
1927
Сын: Бурлаков Алексей Федосеевич
Отец ребёнка: Бурлаков Федосей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бурлаков Федосей
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно