Бурлаков Федосей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурлаков Федосей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Бурлакова Валентина Федосеевна

Мать ребёнка: Матюк Аграфена Константиновна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Бурлаков Алексей Федосеевич

Мать ребёнка: Матюк Аграфена Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матюк Аграфена Константиновна

Смерть
Неизвестно
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