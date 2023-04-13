Кочкарева Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочкарева Елена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1852

Сын: Кочкарев Никон Стефанович

Отец ребёнка: Кочкарев Стефан Петрович

Рождение ребёнка
13.06.1854

Сын: Кочкарев Тихон Стефанович

Отец ребёнка: Кочкарев Стефан Петрович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Кочкарев Петр Стефанович

Отец ребёнка: Кочкарев Стефан Петрович

Рождение ребёнка
18.01.1860

Дочь: Михайлова Анна Стефановна

Отец ребёнка: Кочкарев Стефан Петрович

Рождение ребёнка
11.11.1867

Сын: Кочкарев Иван Стефанович

Отец ребёнка: Кочкарев Стефан Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочкарев Стефан Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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