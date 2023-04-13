Кочкарева Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1852
Сын: Кочкарев Никон Стефанович
Отец ребёнка: Кочкарев Стефан Петрович
Рождение ребёнка
13.06.1854
Сын: Кочкарев Тихон Стефанович
Отец ребёнка: Кочкарев Стефан Петрович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Кочкарев Стефан Петрович
Рождение ребёнка
18.01.1860
Дочь: Михайлова Анна Стефановна
Отец ребёнка: Кочкарев Стефан Петрович
Рождение ребёнка
11.11.1867
Отец ребёнка: Кочкарев Стефан Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно