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Лаптев Павел Семенов

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Лаптев Семен Финогенов

Мать: Лаптева Дарья Данилова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Лаптев Василий Павлов

Мать ребёнка: Лаптева Агафия Степанова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1844

Жена: Лаптева Агафия Степанова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Лаптев Гавриил Павлов

Мать ребёнка: Лаптева Агафия Степанова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Лаптев Василий Павлов

Мать ребёнка: Лаптева Агафия Степанова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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