Лаптев Павел Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: Лаптев Семен Финогенов
Мать: Лаптева Дарья Данилова
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: Лаптева Агафия Степанова
Бракосочетание
До 1844
Жена: Лаптева Агафия Степанова
Рождение ребёнка
Около 1846
Мать ребёнка: Лаптева Агафия Степанова
Рождение ребёнка
Около 1848
Мать ребёнка: Лаптева Агафия Степанова
Смерть
После 1858