Лаптева Агафия Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева Агафия Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1812 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Лаптев Василий Павлов

Отец ребёнка: Лаптев Павел Семенов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1844

Муж: Лаптев Павел Семенов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Лаптев Гавриил Павлов

Отец ребёнка: Лаптев Павел Семенов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Лаптев Василий Павлов

Отец ребёнка: Лаптев Павел Семенов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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