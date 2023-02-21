Лаптева Дарья Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева Дарья Данилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Между 1834 и 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Лаптев Никифор Семенов

Отец ребёнка: Лаптев Семен Финогенов

Бракосочетание
До 1790

Муж: Лаптев Семен Финогенов

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Лаптев Григорий Семенов

Отец ребёнка: Лаптев Семен Финогенов

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Лаптев Сергей Семенов

Отец ребёнка: Лаптев Семен Финогенов

Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Лаптева Афимья Семенова

Отец ребёнка: Лаптев Семен Финогенов

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Лаптев Василий Семенов

Отец ребёнка: Лаптев Семен Финогенов

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Лаптев Алексей Семенов

Отец ребёнка: Лаптев Семен Финогенов

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Лаптев Павел Семенов

Отец ребёнка: Лаптев Семен Финогенов

Смерть
Между 1834 и 1858
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