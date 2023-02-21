Лаптева Дарья Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиМежду 1834 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1790
Отец ребёнка: Лаптев Семен Финогенов
Бракосочетание
До 1790
Рождение ребёнка
Около 1797
Отец ребёнка: Лаптев Семен Финогенов
Рождение ребёнка
Около 1799
Отец ребёнка: Лаптев Семен Финогенов
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Лаптева Афимья Семенова
Отец ребёнка: Лаптев Семен Финогенов
Рождение ребёнка
Около 1804
Отец ребёнка: Лаптев Семен Финогенов
Рождение ребёнка
Около 1807
Отец ребёнка: Лаптев Семен Финогенов
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Лаптев Павел Семенов
Отец ребёнка: Лаптев Семен Финогенов
Смерть
Между 1834 и 1858