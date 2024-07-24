Маханьков Захар Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маханьков Захар Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

26.07.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смоленская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маханькова Мария Захаровна

Мать ребёнка: Лучкина Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лучкина Анна Ивановна

Смерть
26.07.1943

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