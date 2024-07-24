Маханьков Захар Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти26.07.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смоленская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маханькова Мария Захаровна
Мать ребёнка: Лучкина Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лучкина Анна Ивановна
Смерть
26.07.1943