Лучкина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛучкина Анна Ивановна

Лучкина Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маханькова Мария Захаровна

Отец ребёнка: Маханьков Захар Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лучкин Ефим Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ефимовна

Отец ребёнка: Лучкин Ефим Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Смоленская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маханьков Захар Алексеевич

Рождение ребёнка
28.04.1926

Дочь: Швындина Александра Ефимовна

Отец ребёнка: Лучкин Ефим Николаевич

Смерть
До 1982
Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.