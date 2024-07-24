Лучкина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маханькова Мария Захаровна
Отец ребёнка: Маханьков Захар Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Ефимовна
Отец ребёнка: Лучкин Ефим Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Смоленская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.1926
Дочь: Швындина Александра Ефимовна
Отец ребёнка: Лучкин Ефим Николаевич
Смерть
До 1982
Колпино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область