Разваляева (Бабинцева) Марфа Матвеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1890 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1907 ст.
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.158 73-96 8.
Рождение ребёнка
17.02.1908 ст.
Дочь: Разваляева Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Разваляев Василий Евдокимович
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.185 1-90 15.
Восприемник
16.08.1910 ст.
У Диомида Павловича Разваляева. ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.244 1-42 27.
Рождение ребёнка
29.01.1911 ст.
Сын: Разваляев Иоанн Васильевич
Отец ребёнка: Разваляев Василий Евдокимович
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.244 1-42 7.
Рождение ребёнка
18.06.1911 ст.
Дочь: Разваляева Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Разваляев Василий Евдокимович
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.244 43-87 19.
Рождение ребёнка
20.10.1912 ст.
Сын: Разваляев Димитрий Васильевич
Отец ребёнка: Разваляев Василий Евдокимович
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.318 1-47 43.
Рождение ребёнка
03.08.1914 ст.
Сын: Разваляев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Разваляев Василий Евдокимович
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.318 170-216 32.
Рождение ребёнка
14.09.1915
Сын: Разваляев Сергий Васильевич
Отец ребёнка: Разваляев Василий Евдокимович
ГАКК Ф.Р-2453 Оп. 2 Д.532 1-44 37 1915
Рождение ребёнка
02.10.1918
Сын: Разваляев Евдоким Васильевич
Отец ребёнка: Разваляев Василий Евдокимович
ГАКК Ф.Р-2453 Оп. 2 Д.535 78-123 30
Рождение ребёнка
18.11.1919
Сын: Разваляев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Разваляев Василий Евдокимович
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.535 1-50 46.
Смерть
Неизвестно