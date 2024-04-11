Разваляева (Бабинцева) Марфа Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разваляева (Бабинцева) Марфа Матвеевна

Место рождения

Вишняково-Катеюл, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Около 1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вишняково-Катеюл, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
16.02.1907 ст.

Муж: Разваляев Василий Евдокимович

Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.158 73-96 8.
Рождение ребёнка
17.02.1908 ст.

Дочь: Разваляева Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Разваляев Василий Евдокимович

Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.185 1-90 15.
Восприемник
16.08.1910 ст.
Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
У Диомида Павловича Разваляева. ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.244 1-42 27.
Рождение ребёнка
29.01.1911 ст.

Сын: Разваляев Иоанн Васильевич

Отец ребёнка: Разваляев Василий Евдокимович

Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.244 1-42 7.
Рождение ребёнка
18.06.1911 ст.

Дочь: Разваляева Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Разваляев Василий Евдокимович

Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.244 43-87 19.
Рождение ребёнка
20.10.1912 ст.

Сын: Разваляев Димитрий Васильевич

Отец ребёнка: Разваляев Василий Евдокимович

Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.318 1-47 43.
Рождение ребёнка
03.08.1914 ст.

Сын: Разваляев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Разваляев Василий Евдокимович

Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.318 170-216 32.
Рождение ребёнка
14.09.1915

Сын: Разваляев Сергий Васильевич

Отец ребёнка: Разваляев Василий Евдокимович

Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК Ф.Р-2453 Оп. 2 Д.532 1-44 37 1915
Рождение ребёнка
02.10.1918

Сын: Разваляев Евдоким Васильевич

Отец ребёнка: Разваляев Василий Евдокимович

Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК Ф.Р-2453 Оп. 2 Д.535 78-123 30
Рождение ребёнка
18.11.1919

Сын: Разваляев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Разваляев Василий Евдокимович

Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.535 1-50 46.
Смерть
Неизвестно

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