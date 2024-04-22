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Разваляева Людмила Васильевна

Место рождения

Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

18.06.1911 ст.

Дата смерти

02.08.1911 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Около 1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1911 ст.

Отец: Разваляев Василий Евдокимович

Мать: Разваляева Марфа Матвеевна

Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.244 43-87 19.
Крещение
20.06.1911 ст.
Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
Восприемники: псаломщик села Лазаревского Алексей Васильевич Красносельский и крестьянская жена того же села Зиновия Евдокимовна Васильева.
Смерть
02.08.1911 ст.
Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
От поноса. ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.244 108-134 16.
Похороны
03.08.1911 ст.
Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
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