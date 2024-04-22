Разваляева Людмила Васильевна
Место рождения
Дата рождения18.06.1911 ст.
Дата смерти02.08.1911 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1911 ст.
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.244 43-87 19.
Крещение
20.06.1911 ст.
Восприемники: псаломщик села Лазаревского Алексей Васильевич Красносельский и крестьянская жена того же села Зиновия Евдокимовна Васильева.
Смерть
02.08.1911 ст.
От поноса. ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.244 108-134 16.
Похороны
03.08.1911 ст.