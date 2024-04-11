Разваляев Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения03.08.1914 ст.
Дата смерти15.10.1914 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1914 ст.
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.318 170-216 32.
Крещение
06.08.1914 ст.
Восприемники: крестьянин села Новоподзорновского Игнатской волости Мариинского уезда Димитрий Гаврилов Худяков и крестьянская девица села Лазаревского Зиновия Ивановна Разваляева.
Смерть
15.10.1914 ст.
2 мес. Причина смерти - от простуды. ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.318 240-263 18.
Похороны
16.10.1914 ст.