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Разваляев Владимир Васильевич

Место рождения

Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

03.08.1914 ст.

Дата смерти

15.10.1914 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Около 1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1914 ст.

Отец: Разваляев Василий Евдокимович

Мать: Разваляева (Бабинцева) Марфа Матвеевна

Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.318 170-216 32.
Крещение
06.08.1914 ст.
Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
Восприемники: крестьянин села Новоподзорновского Игнатской волости Мариинского уезда Димитрий Гаврилов Худяков и крестьянская девица села Лазаревского Зиновия Ивановна Разваляева.
Смерть
15.10.1914 ст.
Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
2 мес. Причина смерти - от простуды. ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.318 240-263 18.
Похороны
16.10.1914 ст.
Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край

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