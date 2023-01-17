Вшивцев Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1721
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Вшивцев Василий Гордеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Вшивцев Герасим Андреевич
Мать ребёнка: Вшивцева Марфа Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Поповский малой Кумены, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763