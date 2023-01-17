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Вшивцев Андрей Васильевич

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Место рождения

Мосуновский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1721

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Вшивцев Василий Гордеевич

Мать: не указана

Мосуновский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1746

Сын: Вшивцев Герасим Андреевич

Мать ребёнка: Вшивцева Марфа Степановна

Мосуновский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Марфа Степановна

Место жительства
Неизвестно
Поповский малой Кумены, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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